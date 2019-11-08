Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов.
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с чего всё началось
Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.RT на русском09:29
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Общество
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Шоу-бизнес
Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили
Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
Дни.ру 09:54
Футбол
Кирилл Новиков стал главным тренером ФК «Динамо»
Вести.Ru 12:18
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Sports.ru 12:50
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тыс. билетов
Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" в пятницу сообщил, что за первые пять часов с начала продаж реализовано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым и обратно.
ТАСС 11:56
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru 10:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Происшествия
Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ
В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков «Исламского государства» напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана.
Lenta.ru 08:25
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Космос
В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости
Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей 12:10
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Технологии
В России запустили компьютер для испытаний оружия в цифровом режиме
Российские учёные запустили суперкомпьютер, который позволяет создавать и испытывать оружие в цифровом режиме, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:45
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29