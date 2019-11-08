с чего всё началось

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

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