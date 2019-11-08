Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.RT на русском09:29
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:37, Вашингтон
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Футбол
Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой
Metaratings вчера в 17:09
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:20
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Футбол
Реал Сосьедад — Леганес 1:1
В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Леганесом» (1:1). В субботу «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
Sports.ru 04:59
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Известия 10:28
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Хоккей
Беттмэн назвал Олимпиады невероятно разрушительными для сезона НХЛ
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Олимпиады являются невероятно разрушительными для сезона лиги.
ProstoProSport 14:32
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Суд не стал расторгать брак Лолиты
Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Шоу-бизнес
Артур Ваха пообещал сделать предложение молодой невесте
55-летний актер театра и кино Артур Ваха строит отношения с 30-летней актрисой Викторией Романенко, которая родила ему наследника.
Bimru.ru 09:30
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe 01:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33