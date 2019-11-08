Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.RT на русском09:29
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Футбол
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии
Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован туринский "Ювентус". Миранчук принял участие в 15 матчах за "Локомотив" во всех турнирах.
Газета.Ru 14:48
Политика
Лавров: Россия ответит зеркально на действия США в отношении РСМД
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», — заявил министр.
BFM.ru 05:51
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
РИА Новости 10:59
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Общество
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
У кинотеатров "Амирани" в Тбилиси и "Аполо" в Батуми прошли акции протеста против шведско-грузинской драмы о нетрадиционной любви "А потом мы танцевали".
РИА Новости 15:16
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Спорт
Глава WADA назвал срок решения по участию сборной РФ в Олимпиаде-2020
Решение об участии российских спортсменов в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году, следует принять до конца 2019 года.
Вечерняя Москва 15:17
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Политика
На Украине предложили отказаться от минских соглашений
В «Голосе» считают, что минские соглашения не выгодны для Киева и лишь закрепляют позиции Москвы, пытающейся «создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри».
Lenta.ru 12:37
Здоровье
Скворцова увидела в данных Росстата «серьезный путь» регионов к ЗОЖ
Глава Минздрава заявила РБК, что всеми регионами был проделан «очень серьезный путь» в направлении формирования приверженности здорового образа жизни.
РБК 13:35
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Армия и оружие
Американские военные попали под ракетный обстрел в Ираке
Ранее ГЛАС сообщал, что террористы совершили нападение на нефтяное месторождение в Ираке.
ГЛАС.RU 14:58
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17