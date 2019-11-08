Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу
, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
РИА Новостивчера в 14:08

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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

Газета.Ru03:52

Правила расчета на вывоз мусора изменят в России

Москва 2400:30

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РБКвчера в 06:44

В РЭО заявили, что решение кабмина по тарифам на мусор снижает рентабельность отрасли

ТАССвчера в 12:58

Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

RT на русскомвчера в 09:29

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Ведомостивчера в 10:18

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

РИА Новостивчера в 14:08
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Известия 00:15
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Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск, начав свое путешествие по 28 городам страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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Коммерсантъ вчера в 09:06
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