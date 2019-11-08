Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить531
с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
Происшествия
В Иране при землетрясении пострадали более 500 человек
Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529, передает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Политика
Иран может отказаться от модернизации реактора в Араке
Тегеран может в качестве нового шага на пути к сокращению обязательств по ядерной сделке отказаться от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке.
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
Политика
Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны
Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России
Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск, начав свое путешествие по 28 городам страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Известного режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Анна Щербакова выиграла короткую программу на стартовавшем в Чунцине четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию.
Футбол
Бакаев прокомментировал слова Уткина о «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина о том, что красно-белым ещё не скоро предстоит играть с лучшими европейскими командами.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Футбол
Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой»
Транспорт
За первые сутки было продано более 5 тыс. билетов на поезда в Крым
Пассажиры за первые сутки продаж купили более 5 тыс. билетов на поезда в Крым и обратно.