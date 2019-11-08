Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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Авто
Geely представила совершенно новый кроссовер
Китайцы представили совершенно новый кроссовер Geely Icon.
АвтоВзгляд вчера в 06:37
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети
В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 05 ноября в 07:02
Политика
Более 96% жителей ЛНР и ДНР считают Киев ответственным за конфликт
Более 96% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают ответственными за конфликт в Донбассе украинские власти, которые пришли после событий на Майдане, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
РИА Новости 05:02
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru 06 ноября в 05:45
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 07 ноября в 13:11
Игры
SIE: PlayStation 5 — самая простая консоль компании для создания игр
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что предстоящая PlayStation 5 является самой простой консолью компании для создания игр, по мнению издателей и разработчиков.
3DNews вчера в 16:41
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Президент США Дональд Трамп назвал утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и его связях с Россией самой большой ошибкой.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не выносит флаг России на бои
iReactor вчера в 17:16
Кино
«Джокер» побил «Маску» и стал самым прибыльным кинокомиксом
Фильм «Джокер» готовится установить новый рекорд — как самый кассовый кинокомикс.
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