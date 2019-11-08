Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым
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Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми, за чьей судьбой пристально следили в нашей стране, прилетел в Хабаровск.
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Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
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Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
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Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
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Политика
Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.
Газета.Ru 04:51
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Производство Citroen C5 Aircross Hybrid будет налажено на предприятии компании во французском городе Ренн-ля-Жан.
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Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
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Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России
Как оказалось, только 5 процентов жителей Донецка и Луганска хотят вернуться в состав Украины, а 65% выступают за присоединение к России.
Московский Комсомолец 04:16
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия
В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке
В Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину.
Российская газета 04:08
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
По мнению экспертов Центра исследования рака в Великобритании, слишком быстрое наступление насыщения во время еды может стать сигналом, что нужно провериться на рак печени.
Крестьянская жизнь 06 ноября в 05:40
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
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В Канаде решили ограничить английский язык
В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.
Lenta.ru 05:11
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU 07 ноября в 09:15
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35