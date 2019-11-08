Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу
, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
РИА Новостивчера в 14:08

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