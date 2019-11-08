Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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Хоккей
Сборная России назвала состав на матч против Швеции
Сборная России объявила состав на второй матч Кубка Карьяла против Швеции. Начало встречи — в 14.30, «СЭ» проведет трансляцию игры.
Спорт-Экспресс 05:30
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
RT на русском 01:01
Транспорт
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Гаджеты
Google Pixel 4 XL против iPhone 11 в тесте автономности
Как видим, флагман Google отключился раньше, но результаты в целом схожи: 23 часа и 43 минуты у Pixel 4 XL и ровно на один час больше у iPhone 11.
iXBT.com 05:23
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Общество
Александра Пахмутова отмечает 90-летие
Сегодня Пахмутова отмечает 90-летие.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойка извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК 06 ноября в 22:04
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится
Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Шоу-бизнес
Избитая Бузова пожаловалась в полицию на Тарасова
Только за осень 2013 года Ольга Бузова трижды обращалась в полицию.
Дни.ру вчера в 07:27
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, на кого похож их с Тимати сын
Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.
Газета Metro 06 ноября в 07:39
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски
Французский актер Венсан Кассель оставил под фотографией своей жены, модели Тины Кунаки, комментарий на русском языке.
NewInform вчера в 23:13
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Армия и оружие
Стало известно, когда ВКС России получат первый серийный Су-57
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.
ФАН вчера в 11:22
Общество
Семья Лисовых вернулась в Хабаровск
Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми, за чьей судьбой пристально следили в нашей стране, прилетел в Хабаровск.
Вести.Ru вчера в 23:13