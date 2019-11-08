Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Футбол
Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ», сообщает источник
Как утверждает источник, парижане хотят продлить контракт с нападающим, при этом понимая, что для 20-летнего француза этот вариант не является приоритетным.
Газета.Ru 20:27
Киберспорт
В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов на Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, но выйдет одновременно в обоих сервисах.
Игромания.ру 11:35
Авто
На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»
В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Тарантас Ньюс 01:24
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Гаджеты
Огромные аккумуляторы линейки Samsung Galaxy S11 подтверждены
Предположительно, речь идет об аккумуляторе емкостью 4300 мА•ч для смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com 05:48
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Политика
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены.
РИА Новости 16:48
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко сократились
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 08:40
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:45
Общество
Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
РИА Новости 22:02
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
В предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" вошли шесть российских фильмов.
Вести.Ru 21:40
Наука
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени, выяснили ученые из Университета Квинс в Белфасте.
РИА Новости 12:30
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
Metaratings 13:21
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM 21:53
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru 08:55
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31