Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта тарифа на вывоз мусора
Эхо Москвывчера в 15:00
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Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Музыка
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Модернизированная сборочная линия Lada Granta отличается повышенной эффективностью и продуманной логистикой.
110km.ru 07 ноября в 02:36
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия вчера в 02:21
Финансы
Международные резервы РФ выросли за неделю на $3 млрд
Международные резервы России по состоянию на 1 ноября 2019 года достигли показателя в $542,9 млрд.
News.ru 07 ноября в 09:29
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
По окончанию судебного процесса супруг Милявской вышел к журналистам, рассказал об отношениях с Лолитой, а также обвинил прессу в столь неблагоприятном для него исходе ситуации.
Слово и Дело вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова трижды вызывала полицию из-за избиения Дмитрием Тарасовым
Знаменитость трижды вызывала полицию из-за побоев со стороны Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ вчера в 08:42
Хоккей
У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат 00:26
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили 07 ноября в 21:45
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 11:32
Хоккей
Комиссар НХЛ не исключил проведение матча лиги в России
Комиссар НХЛ Гари Бэттман не исключил возможность проведения матча регулярного чемпионата лиги в России.
Metaratings 00:30