О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

с чего всё началось

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

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