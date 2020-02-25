Экономика
Lenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известиявчера в 16:01
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Здоровье
Больных туберкулезом обяжут принимать таблетки в присутствии врача
Изменить правила лечения больных туберкулезом намерен Минздрав. Принимать лекарства пациенты будут под неусыпным контролем медиков.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Спорт
Сборная Великобритании не приедет на чемпионат мира по бенди в Иркутск
Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за проблемы с получением визы.
Здоровье
Сахалинцам помогают с дорогостоящими лекарствами и лечением
По аналогичному вопросу была дана консультация пенсионеру, которому два раза в год требуются дорогостоящие медицинские препараты для лечения заболевания суставов.
Происшествия
Руководителя стройкомпании в Новосибирске осудили за обман дольщиков
В Новосибирске директор строительной компании получил три года колонии за обман 175 дольщиков на общую сумму свыше 490 млн рублей.
Футбол
«Унион» обыграл «Айнтрахт» в матче с двумя автоголами
«Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле уступил «Униону» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Культура
Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены
Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены.
Общество
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Происшествия
Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии
В понедельник днем, 24 февраля, в Башкирии с 1429 по 1455 км трассы Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием более 30 автомобилей.
Спорт
Штайнмайер прибыл в Кению через девять лет после Меркель
Первый государственный визит Штайнмайера состоялся через пять лет после его посещения Найроби в качестве главы немецкого МИДа и через девять лет после визита в Кению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Наука
Оптимизм ускоряет восстановление организма после инсульта
Результаты нового исследования ученых показали, что оптимизм ускоряет процесс восстановления организма после инсульта.
Футбол
Инсинье: Месси — лучший в мире, но Марадона священен для нас
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
Авто
КамАЗ планирует сохранить уровень производства в 2020 году
Планы по производству 35 тысяч грузовиков в 2020 году и увеличению доли компании на российском авторынке озвучил КамАЗ, 24 февраля сообщает пресс-служба компании.
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Музыка
Букмекеры прочат Украине 21-е место на Евровидении
По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Здоровье
Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино
В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей
Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей Фотография 18-летней Елизаветы пленила пользователей Сети.
Транспорт
Старым грузовикам мостят дорогу на свалку
Ассоциация предлагает начать со среднетоннажных грузовиков и тяжелого транспорта в отдельных регионах.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Госдолг регионов Дальнего Востока превысил 206 млрд рублей
Регионы Дальневосточного федерального округа накопили кредитных долгов на общую сумму 206,708 млрд рублей.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.