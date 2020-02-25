Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известиявчера в 16:01

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Крупные банки планируют отказаться от бумажных договоров

Москва 2400:21

Банки России готовы к переходу на электронные договоры

Комсомольская правдавчера в 23:28

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ruвчера в 23:08

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ruвчера в 22:10

Крупные банки откажутся от бумажных договоров

Вечерняя Москвавчера в 20:54

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВвчера в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известиявчера в 16:01
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Здоровье

Больных туберкулезом обяжут принимать таблетки в присутствии врача

Изменить правила лечения больных туберкулезом намерен Минздрав. Принимать лекарства пациенты будут под неусыпным контролем медиков.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Российская газета вчера в 23:59
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском вчера в 14:16
Экономика

Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
REGNUM 00:11
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 23 февраля в 22:23
Спорт

Сборная Великобритании не приедет на чемпионат мира по бенди в Иркутск

Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за проблемы с получением визы.
АиФ Иркутск вчера в 23:34
Здоровье

Сахалинцам помогают с дорогостоящими лекарствами и лечением

По аналогичному вопросу была дана консультация пенсионеру, которому два раза в год требуются дорогостоящие медицинские препараты для лечения заболевания суставов.
Сахалин.Инфо вчера в 19:35
Происшествия

Руководителя стройкомпании в Новосибирске осудили за обман дольщиков

В Новосибирске директор строительной компании получил три года колонии за обман 175 дольщиков на общую сумму свыше 490 млн рублей.
Известия вчера в 12:29
Футбол

«Унион» обыграл «Айнтрахт» в матче с двумя автоголами

«Айнтрахт» из Франкфурта на своем поле уступил «Униону» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ вчера в 16:25
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета 23 февраля в 21:39
Культура

Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены

Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены.
Номер один вчера в 08:52
Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 12:30
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Происшествия

Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии

В понедельник днем, 24 февраля, в Башкирии с 1429 по 1455 км трассы Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием более 30 автомобилей.
Стерлеград вчера в 12:44
Спорт

Штайнмайер прибыл в Кению через девять лет после Меркель

Первый государственный визит Штайнмайера состоялся через пять лет после его посещения Найроби в качестве главы немецкого МИДа и через девять лет после визита в Кению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Красная весна 23 февраля в 05:43
Наука

Оптимизм ускоряет восстановление организма после инсульта

Результаты нового исследования ученых показали, что оптимизм ускоряет процесс восстановления организма после инсульта.
Anonsens вчера в 13:08
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Футбол

Инсинье: Месси — лучший в мире, но Марадона священен для нас

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
Чемпионат вчера в 11:15
Авто

КамАЗ планирует сохранить уровень производства в 2020 году

Планы по производству 35 тысяч грузовиков в 2020 году и увеличению доли компании на российском авторынке озвучил КамАЗ, 24 февраля сообщает пресс-служба компании.
Красная весна вчера в 11:11
Технологии

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском вчера в 17:05
Музыка

Букмекеры прочат Украине 21-е место на Евровидении

По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
News.ru 23 февраля в 08:46
Здоровье

Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино

В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Газета.Ru 00:36
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей

Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей Фотография 18-летней Елизаветы пленила пользователей Сети.
Экспресс газета 22 февраля в 01:26
Транспорт

Старым грузовикам мостят дорогу на свалку

Ассоциация предлагает начать со среднетоннажных грузовиков и тяжелого транспорта в отдельных регионах.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Футбол

Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 22 февраля в 11:13
Экономика

Госдолг регионов Дальнего Востока превысил 206 млрд рублей

Регионы Дальневосточного федерального округа накопили кредитных долгов на общую сумму 206,708 млрд рублей.
REGNUM вчера в 23:09
Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 вчера в 08:31
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