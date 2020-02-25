Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.
Известия16:01

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Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известия16:01

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВ17:12

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ru22:10

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ru23:08

Крупные банки откажутся от бумажных договоров

Вечерняя Москва20:54

Российские банки отказываются от бумажных документов при оформлении кредитов

Online47.ru23:15
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