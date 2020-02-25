Экономика
Lenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось
Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.Известия16:01
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Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Происшествия
Руководителя стройкомпании в Новосибирске осудили за обман дольщиков
В Новосибирске директор строительной компании получил три года колонии за обман 175 дольщиков на общую сумму свыше 490 млн рублей.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Здоровье
Названы ранние симптомы рака легких, которые часто не замечают
Здоровье
В Японии призвали переводить сотрудников на удаленную работу на дому
Для сдерживания распространения коронавируса министр предложил переходить на схемы удаленной работы на дому, а также скорректировать графики приезда сотрудников в офисы чтобы уменшить скопления на транспорте.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Футбол
Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити»
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поведал о плане на игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Футбол
Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
Политика
Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
Футбол