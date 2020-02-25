Экономика
Lenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известиявчера в 16:01
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Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
Экономика
Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Здоровье
Во всех школах Воронежа возобновляются занятия после карантина
Занятия во всех школах Воронежа возобновляются со вторника, 25 февраля. Продления карантина не будет, отметили в мэрии.
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Авто
LADA Granta получила более мощный мотор и подорожала
Как сообщает «Российская газета», для производства 1,8-литровой LADA Granta предприятие проводит переоборудование готовых моделей со стоковым 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра, используя новую шатунно-поршневую группу с так называемыми «безвтыковыми» поршнями.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Политика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Общество
Роскачество проверило безопасность автомобильной «незамерзайки»
Эксперты Роскачества проверили по 26 показателям качества и безопасности стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Авто
В Hot Wheels представили миниатюрный Cybertuck
Помимо крупной копии, модель была также представлена в чуть более привычном формате Hot Wheels, в масштабе 1 к 64.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Наука
Для совершенствования квантовой оптики используется машинное обучение
Ученые отметили, что их способ помогает повысить показатели восстановления квантового состояния.
Космос
Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам
Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
Здоровье
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Авто
Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит на рынок
Как стало известно порталу NJCAR.RU, до конца текущего года модель выйдет и на российский рынок.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Здоровье
Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.
Здоровье
Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа
«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
Гаджеты
Назвали лучшее время в России для покупки новых iPhone
Эксперты назвали лучшее время для покупки новых iPhone в России.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Общество
На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы
На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы Дефицит кадров на стройках ДФО планируют решить за счет граждан Индии.
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в январе
Армия и оружие