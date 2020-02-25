Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известиявчера в 16:01

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Крупные банки планируют отказаться от бумажных договоров

Москва 2400:21

Банки России готовы к переходу на электронные договоры

Комсомольская правдавчера в 23:28

Крупные банки откажутся от бумажных договоров

Вечерняя Москвавчера в 20:54

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ruвчера в 22:10

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ruвчера в 23:08

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВвчера в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известиявчера в 16:01
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В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

Neva.Today вчера в 08:24
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Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд

Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Ведомости вчера в 16:03
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Во всех школах Воронежа возобновляются занятия после карантина

Занятия во всех школах Воронежа возобновляются со вторника, 25 февраля. Продления карантина не будет, отметили в мэрии.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:44
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Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Allboxing.ru вчера в 17:32
Авто

LADA Granta получила более мощный мотор и подорожала

Как сообщает «Российская газета», для производства 1,8-литровой LADA Granta предприятие проводит переоборудование готовых моделей со стоковым 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра, используя новую шатунно-поршневую группу с так называемыми «безвтыковыми» поршнями.
Тарантас Ньюс 23 февраля в 06:58
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия вчера в 13:10
Политика

Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
РБК 00:45
Общество

Роскачество проверило безопасность автомобильной «незамерзайки»

Эксперты Роскачества проверили по 26 показателям качества и безопасности стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки.
Rambler News Service 00:00
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Авто

В Hot Wheels представили миниатюрный Cybertuck

Помимо крупной копии, модель была также представлена в чуть более привычном формате Hot Wheels, в масштабе 1 к 64.
Машины и Механизмы 23 февраля в 04:52
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Российская газета вчера в 23:59
Наука

Для совершенствования квантовой оптики используется машинное обучение

Ученые отметили, что их способ помогает повысить показатели восстановления квантового состояния.
МедиаПоток 23 февраля в 04:19
Космос

Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
N+1 вчера в 03:01
Здоровье

Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье

EastRussia вчера в 23:28
Происшествия

В Красноярске мужчина выбросил из окна укусившую его собаку

РБК 00:02
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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

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РИА Новости вчера в 12:30
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Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
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Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит на рынок

Как стало известно порталу NJCAR.RU, до конца текущего года модель выйдет и на российский рынок.
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Общество

Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

РИА Новости 00:31
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Газета.Ru вчера в 22:43
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Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Аргументы и Факты 23 февраля в 18:13
Здоровье

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 20:26
Здоровье

Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа

«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
MedikForum.ru вчера в 12:59
Гаджеты

Назвали лучшее время в России для покупки новых iPhone

Эксперты назвали лучшее время для покупки новых iPhone в России.
ToDay News Ufa вчера в 22:54
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы

На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы Дефицит кадров на стройках ДФО планируют решить за счет граждан Индии.
Экспресс газета 00:00
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в январе

CarsWeek.ru вчера в 07:49
Армия и оружие

Пентагон принял этические принципы для ИИ в вооружениях

Говорит Москва 00:24
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