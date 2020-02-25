О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

с чего всё началось

В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года. Тем не менее, клиент при желании может выбрать традиционный бумажный формат заключения договора.

Общество Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Транспорт Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

Экономика СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Общество В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.

Общество Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.

Авто Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.

Экономика Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.