Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России изменят правила выдачи кредитов

В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года. Тем не менее, клиент при желании может выбрать традиционный бумажный формат заключения договора.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известиявчера в 16:01

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В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ruвчера в 23:08

«Известия» сообщили о скором изменении правил выдачи кредитов

РИА Новости01:01

Банки России готовы к переходу на электронные договоры

Комсомольская правдавчера в 23:28

«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

ТАСС01:29

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ruвчера в 22:10

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВвчера в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известиявчера в 16:01
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Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
РБК 01:22
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Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит на рынок

Известная китайская компания FAW анонсировала старт продаж обновленного паркетника T77 Pro.
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Общество

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

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В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
Происшествия

Прокуратура проверяет барнаульскую школу после травмы ученицы

АМИТЕЛ 02:06
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21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
РБК 02:07
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК вчера в 03:21
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В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
REGNUM 01:56
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Единоборства

Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

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Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

Metaratings вчера в 11:48
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия вчера в 08:52
Авто

Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее

Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Tvoe-avto.com 22 февраля в 09:49
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 22 февраля в 07:24
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Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line

«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
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Общество

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
RT на русском 00:47
Общество

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
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Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU вчера в 02:21
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета вчера в 06:46
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском вчера в 17:05
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
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