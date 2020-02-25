Экономика
Российская газетаВ России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года. Тем не менее, клиент при желании может выбрать традиционный бумажный формат заключения договора.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известиявчера в 16:01
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Общество
Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов
Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
Авто
Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит на рынок
Известная китайская компания FAW анонсировала старт продаж обновленного паркетника T77 Pro.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Авто
Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type R получил специальное исполнение Sport Line, предназначенное для автомобильного рынка Европы.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».