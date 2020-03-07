О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

с чего всё началось

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид. По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, теперь вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

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