Общество

Газета.RuГазета.RuВ России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид. По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, теперь вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.
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с чего всё началось

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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