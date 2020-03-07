Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие
Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.В источнике
С чего всё начиналось
О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.