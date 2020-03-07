Будьте в Плюсе
Главное
Общество
Ещё
США
Общество
Ещё
Интересное
Общество
Ещё
Политика
Общество
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Общество
Ещё
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие
9111.ru
  • Дождь0:47
  • Рифей-Пермь0:22
  • Вести.Ru5:12
  • Пятый канал0:26
  • Мой Брянск0:41
  • Piter.tv0:45
  • Деловое.ТВ0:47
Смотрите также
Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.В источнике
Оценить
467
486
С чего всё начиналось
alt

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета 01:00
Подробнее о событии
alt

Золотов: Лицензии на оружие не получат пойманные пьяными за рулем водители

Российская газета 08:00
alt

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

РБК 14:46
alt

Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

РИА Новости 11:19
реклама
Главное