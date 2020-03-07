Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов. В источнике