Общество
Lenta.ruВ России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.Российская газета01:00
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В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия
Комсомольская правда10:06
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