Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

Известия03:39

Золотов анонсировал замену бумажных лицензий на оружие на карточки

РБК04:42

В России бумажные лицензии на гражданское оружие хотят заменить пластиковыми карточками

ТАСС03:45

В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия

Комсомольская правда10:06

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

Lenta.ru02:34

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

РИА Новости02:12

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков

ТАСС 04:18
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:33
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Общество

Олег Тиньков признался, что болен лейкемией

Paparazzi.ru вчера в 12:22
Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters.
РБК 12:02
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Политика

Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе

Татар-информ 05 марта в 14:10
Общество

Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
РИА Новости 11:19
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru 05 марта в 23:19
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Вести.Ru 12:32
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс 10:58
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:25
Экономика

«Балтика» продала бывший завод в Челябинске

Profibeer.ru вчера в 05:39
Общество

ПМЭФ-2020 в Петербурге отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение отказаться от проведения мероприятия из-за вспышки коронавируса в других странах.
Online47.ru 05 марта в 13:02
Происшествия

На Неве спасли дрейфующего на льдине новорожденного нерпенка

Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих занимаются реабилитацией нового пациента – 4-килограммового нерпенка, которого сняли с льдины спасатели.
Петербургский дневник 05:03
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
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Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 вчера в 22:53
Культура

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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Культура

На Первом канале стартует премьера многосерийного фильма «Магомаев»

Премьера многосерийного фильма "Магомаев" - на Первом канале 9-12 марта в 21.30 Сериал "Магомаев" снимался шесть лет.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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