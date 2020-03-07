Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменятся правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. По его словам, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему.
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с чего всё началось

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета01:00

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Золотов анонсировал замену бумажных лицензий на оружие на карточки

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РИА Новости02:12

В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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