Общество
РИА НовостиВ России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. По его словам, данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему.
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с чего всё началось
О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.Российская газета01:00
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