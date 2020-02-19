Банк России прорабатывает конкретный механизм и юридические особенности возврата средств физических лиц в случае осуществления операции без их согласия, в том числе, когда средства были украдены применением технологий социальной инженерии, сообщил RNS замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

Шоу-бизнес Яна Рудковская назвала свой реальный возраст Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента Владимира Путина, сообщает Газета.ru.

Футбол Сульшер: Рашфорд может пропустить Евро-2020 Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит восстановление форварда клуба Маркуса Рашфорда, передает официальный сайт команды.

Армия и оружие Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами Первоначально планировалось вооружить этими ракетами стратегические ракетоносцы класса Ohio, но от этой идеи отказались, поскольку четыре субмарины этого типа, переоборудованные под носители 154 крылатых ракет Tomahawk, вскоре будут выведены из эксплуатации.

Экономика Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Авто Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.

Общество Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Хоккей Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Политика Положения о семье и вере могут включить в основной текст Конституции Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Общество В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы Северо-атлантическое колебание, обеспечивающее перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но также до Якутии и Хабаровского края, пишет издание со ссылкой на Романа Вильфанда.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Экономика МВФ: Украина теряет трудоспособное население Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

Общество ФСБ введёт дополнительные меры безопасности к Евро-2020 в Петербурге В среду, 19 февраля, ФСБ России опубликовала проект президентского указа о мерах безопасности во время проведения мероприятий чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2020 году.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.