Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков

Банк России прорабатывает конкретный механизм и юридические особенности возврата средств физических лиц в случае осуществления операции без их согласия, в том числе, когда средства были украдены применением технологий социальной инженерии, сообщил RNS замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
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ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новостивчера в 06:26

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркетвчера в 05:17

ЦБ может изменить порядок возврата списанных без согласия средств

REGNUMвчера в 06:57

ЦБ хочет изменить процедуру возврата похищенных у клиентов банков средств

Банки.рувчера в 03:35

В России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков

Rambler News Serviceвчера в 07:41

ЦБ может изменить процедуру компенсации похищенных денег

Саминвесторвчера в 04:26

Банк России зафиксировал в Севастополе три перевода денег с банковских карт без согласия владельцев

Новый Севастопольвчера в 09:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 18 февраля в 13:36
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Гаджеты

INOI заверил, что установит отечественное ПО на свои смартфоны

Российский производитель INOI установит на смартфоны отечественный софт согласно требованиям закона, который вступит в силу с 1 июля 2020, сообщили в компании.
Народные новости вчера в 11:22
Футбол

Казанский «Рубин» на сборе в Турции уступил «Кайрату»

Свой очередной контрольный матч на третьем сборе в Турции «Рубин» проводил против «Кайрата» из Казахстана.
Казанские ведомости вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН 18 февраля в 17:27
Авто

Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris

Российская газета 18 февраля в 12:30
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов

Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Piter.tv вчера в 12:26
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто

Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста вчера в 12:05
Наука

Эксперты обнаружили связь между змеями и лягушками

Rusargument вчера в 02:08
Здоровье

Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

Известный телеведущий доктор Мясников рассказал, что считает, что вирусы гораздо опаснее ядерной войны.
ToDay News Ufa вчера в 06:38
Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
RT на русском вчера в 16:05
Гаджеты

Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру

Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.
OAnews 18 февраля в 12:58
Кино

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Live24 18 февраля в 11:05
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт вчера в 02:45
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Культура

Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»

Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Московский Комсомолец 18 февраля в 09:11
Общество

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе

Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 23:55
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи

РЕН ТВ 18 февраля в 07:51
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат вчера в 11:05
Авто

КамАЗ представил самосвал с трехсторонней разгрузкой

Самосвал КамАЗ-68901Е, предназначенный для сельскохозяйственных работ, представила компания КамАЗ.
Красная весна вчера в 09:51
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