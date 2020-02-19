Экономика
Rambler News ServiceВ России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков
Банк России прорабатывает конкретный механизм и юридические особенности возврата средств физических лиц в случае осуществления операции без их согласия, в том числе, когда средства были украдены применением технологий социальной инженерии, сообщил RNS замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
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В России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков
Rambler News Serviceвчера в 07:41
Банк России зафиксировал в Севастополе три перевода денег с банковских карт без согласия владельцев
Новый Севастопольвчера в 09:03
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Общество
В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая
Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Гаджеты
INOI заверил, что установит отечественное ПО на свои смартфоны
Российский производитель INOI установит на смартфоны отечественный софт согласно требованиям закона, который вступит в силу с 1 июля 2020, сообщили в компании.
Футбол
Казанский «Рубин» на сборе в Турции уступил «Кайрату»
Свой очередной контрольный матч на третьем сборе в Турции «Рубин» проводил против «Кайрата» из Казахстана.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Авто
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Происшествия
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Наука
Эксперты обнаружили связь между змеями и лягушками
Здоровье
Доктор Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны
Известный телеведущий доктор Мясников рассказал, что считает, что вирусы гораздо опаснее ядерной войны.
Транспорт
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Происшествия
У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Гаджеты
Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру
Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Общество
В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
Происшествия
Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе
Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Хоккей
«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Авто
КамАЗ представил самосвал с трехсторонней разгрузкой
Самосвал КамАЗ-68901Е, предназначенный для сельскохозяйственных работ, представила компания КамАЗ.