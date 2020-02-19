Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков

Банк России прорабатывает конкретный механизм и юридические особенности возврата средств физических лиц в случае осуществления операции без их согласия, в том числе, когда средства были украдены применением технологий социальной инженерии, сообщил RNS замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
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ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новостивчера в 06:26

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

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ЦБ может изменить порядок возврата списанных без согласия средств

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ЦБ хочет изменить процедуру возврата похищенных у клиентов банков средств

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В России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков

Rambler News Serviceвчера в 07:41

ЦБ может изменить процедуру компенсации похищенных денег

Саминвесторвчера в 04:26

Регулятор намерен усовершенствовать схему возврата похищенных у клиентов банков средств

Долг.рфвчера в 05:22
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Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Вестник Кавказа вчера в 12:13
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