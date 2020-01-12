Общество
РИА НовостиВ России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
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с чего всё началось
Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, портал "Земский учитель" функционирует по принципу "одного окна": здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку.Российская газета09:40
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Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
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Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
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Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Армия и оружие
Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке
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Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
Кино
Танцор из Заринска снялся в фильме Бондарчука «Вторжение»
Музыка
Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы
Кино
Создатели культового фильма «Аватар» показали кадры второй части
Фанаты культового фильма, вышедшего в далеком 2009 году, заметили на изображениях новых существ и морских животных, которых ранее не было.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Политика
Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Общество
«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке
В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Происшествия
Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке
Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Технологии
Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений
Повторное замораживание часто приводит к отравлению. Эксперты считают, что процент таких случаев в российской торговле достаточно велик.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.