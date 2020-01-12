Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
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с чего всё началось

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В России изменят структуру оплаты труда учителей

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С министром за парту

Российская газета09:40
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