Общество
РИА НовостиВ России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
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с чего всё началось
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете" сообщила, что готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.РИА Новости00:59
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