Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
Читать в источнике
Комментировать763
с чего всё началось
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете
" сообщила, что готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости00:59

Подробнее о событии

Заслуженный учитель назвала систему оплаты педагогов неразумной в ответ на предложение Васильевой

Говорит Москва02:18

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русскомвчера в 11:16

В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей

РИА Новости02:07

В Минпросвещении сообщили об изменениях в системе оплаты труда учителей

РБКвчера в 22:53

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

URA.Ruвчера в 12:14

«Бюрократический раш»: Об изменении в оплате труда учителей

REGNUM01:57

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАССвчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Российская газета 02:56
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
Наука

В Швейцарии создали золото со свойствами пластика

Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
МИР 24 01:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей

Оказалось, ведущая переписала все имущество на своих детей.
Актуальные Новости 00:06
Футбол

Фарфан не планирует завершать карьеру

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что пока заканчивать карьеру и намерен продолжить играть в Европе.
Чемпионат 02:56
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 января в 10:28
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Общество

FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным

Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.
Pravda.Ru 00:21
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Политика

Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»

Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
RT на русском 02:14
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Футбол

«Ньюкасл» заинтересован в покупке Крала, сообщают СМИ

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает The Athletic.
РИА Новости 01:56
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru вчера в 05:11
Политика

Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
iReactor 10 января в 08:15
Экономика

В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице

В России могут в восьмикратно повысить пособие по безработице.
Pravda.Ru 02:34
Хоккей

Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона

Байкал24 вчера в 12:40
Политика

Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск

РИА Новости вчера в 08:55
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
ТАСС 02:04
Политика

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Российская газета 01:11
Авто

PSA собирается экспортировать автомобили Opel из России

Letnews.ru 02:50
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное