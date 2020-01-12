Общество
КоммерсантъВ России изменят систему оплаты труда учителей
В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
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с чего всё началось
Разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда учителей, что позволит прописать базовые гарантии на федеральном уровне, заявила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».Rambler News Service12:32
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