Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России изменят систему оплаты труда учителей

В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
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Разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда учителей, что позволит прописать базовые гарантии на федеральном уровне, заявила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете
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