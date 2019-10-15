Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

1. Новый порядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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