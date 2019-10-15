ЖКХ
Lenta.ruВ России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый порядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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с чего всё началось
Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
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Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.
Газета.Ru 07:15
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7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
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В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
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