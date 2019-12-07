Общество
РИА НовостиВ России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
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Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
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Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об «умных» счетчиках
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Шоу-бизнес
Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве
Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Шоу-бизнес
Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» покинут стадион в знак протеста.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Транспорт
На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
В московском метро остановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Отрадное».
Футбол
Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Шоу-бизнес
Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»
Завершили образ сапоги на высокой платформе с квадратным каблуком.
Хоккей
Стала известна причина остановки автобуса с фанатами «Трактора»
Под Южноуральском на полтора часа был остановлен автобус с фанатами «Трактора». Стали известны причины инцидента.
Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Футбол
Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии
Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Общество
Российская чиновница матом призвала волонтеров трудиться
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.