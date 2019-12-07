Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

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Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

Газета.Ru03:36

Новый документ на автомобиль появится в России

Коммерсантъ02:18

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости01:24

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru00:20

В России появится новый документ на автомобили

РБК01:45

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русскомвчера в 23:00
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День памяти святой великомученицы Екатерины

7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
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Политика

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Общество

Новое производство турбинных лопаток для двигателей открыто в Рыбинске

Госкорпорация Ростех открыла на базе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей, сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.
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Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Общество

Гастроэнтеролог назвал продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
РИА Новости 01:23
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Комсомольская правда 01:16
Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Политика

В США смертную казнь на федеральном уровне отменили из-за разногласий в методах

Ранее в правительстве просили суд восстановить смертную казнь на федеральном уровне из-за «невероятной жестокости» осужденных преступников.
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Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru 03:30
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК вчера в 14:08
Гаджеты

Apple может выпустить iPhone 9 вместо iPhone SE 2

Смартфон будет называться iPhone 9. Он получит 4,7-дюймовый дисплей, процессор A13, Touch ID и 3 Гб оперативной памяти.
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Кино

Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru 05 декабря в 07:04
Наука

Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Российская газета вчера в 07:06
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Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более 1 млрд рублей

ТАСС 05:21
Здоровье

Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
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Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
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Политика

В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»

Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
РИА Новости 04:27
Игры

У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
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Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москва 05 декабря в 08:10
Единоборства

Моуринью поделился мыслями о поединке Руиса и Джошуа

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Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
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С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
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