Общество
РИА НовостиВ России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
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Ранее в правительстве просили суд восстановить смертную казнь на федеральном уровне из-за «невероятной жестокости» осужденных преступников.
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Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
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Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить
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Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
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Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
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Футбол
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56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
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Движение на серой ветке московского метро восстановлено
Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
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