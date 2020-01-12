Общество

ТАССТАССВ России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

С министром за парту

Ольга Васильева: В школы идут все больше ребят - сейчас такая демографическая ситуация.
Российская газета09:40

Подробнее о событии

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русском11:16

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

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Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей

Московский Комсомолец12:10

Министр просвещения сообщила об изменениях в системе оплаты труда учителей

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Васильева пообещала изменить зарплаты учителей

News.ru11:14

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАСС11:05

С министром за парту

Российская газета09:40
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Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
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США сообщили о разрушении российского «спутника-убийцы»

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Изучение метеоритов помогает понять больше о мантии Земли

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Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ

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Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

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Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
РИА Новости 13:25
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
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Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
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На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Футбол

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
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Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
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