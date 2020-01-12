Ольга Васильева: В школы идут все больше ребят - сейчас такая демографическая ситуация.

с чего всё началось

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

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