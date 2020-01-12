Общество
ТАССВ России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
Ольга Васильева: В школы идут все больше ребят - сейчас такая демографическая ситуация.Российская газета09:40
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Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год
В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
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Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Назван вероятный и.о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
Политика
Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
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МИД Ирана поругался с Трампом из-за персидского языка
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал твит Трампа с высказыванием поддержки протестующим иранцам, отметив, что «грязные языки» не имеют права позорить персидский язык.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Наука
Изучение метеоритов помогает понять больше о мантии Земли
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Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Неизвестные дважды ограбили музей "Пороховая башня" в Одессе, о первом случае музей заявил в субботу, о втором - в воскресенье, сообщила пресс-служба музея.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
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Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Происшествия
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Единоборства
«Мышление очкошника». Хабиб жестко высмеял Серроне
Спорт
Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении федерации из ОКР
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в письме обратилась к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из числа членов ОКР.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
Политика
Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.