Общество
ТАССВ России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше.Российская газета09:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Теннис
Сборная Сербии выиграла ATP Cup
В финале сборная Сербии обыграла команду Испании со счетом 2-1.
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
За совершение преступлений коррупционной направленности осуждены губернаторы Сахалинской и Кировской областей Александр Хорошавин и Никита Белых, главы Республики Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, десятки заместителей руководителей регионов и другие крупные чиновники.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Политика
США хотели бы вывести войска из Ирака на своих условиях
Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
Спорт
Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Авто
Появились первые фото внедорожника Aurus Komendant
В Сети были опубликованы изображения первого российского люксового внедорожника Aurus Komendant.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Футбол
Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»
Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Футбол
Футболист напал на судью за красную карточку
Дракой закончилось вынесение красной карточки одному из футболистов команды «Оратой Юс» на матче второго дивизиона чемпионата Мальты.
Спорт
Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну
Футбол
«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка
Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси».
Авто
Лондонские кэбы заменят японские минивэны
Как сообщает «РГ» стоимость кэба TX на родине — 54000 фунтов стерлингов (4 340000 рублей).
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
Политика
Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба завершил переговоры с лидером оппозиции Асланом Бжания.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».