Общество

Газета.RuГазета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
Читать в источнике
Комментировать221
с чего всё началось

С министром за парту

Ольга Васильева: Работа над обновленными Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) шла более полутора лет.
Российская газета09:40

Подробнее о событии

Васильева пообещала изменить зарплаты учителей

News.ru11:14

В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

URA.Ru12:14

Министр образования заявила об изменениях в системе оплаты труда учителей

Московский Комсомолец12:10

Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

RT на русском11:16

В России изменится структура оплаты труда учителей

РИА Новости14:59

В России изменят структуру оплаты труда учителей

ТАСС11:05

С министром за парту

Российская газета09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 09:31
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Футбол

Футболист «Барселоны» Суарес пропустит четыре месяца из-за травмы

ТАСС Спорт 12:47
Культура

Димаш получил китайскую премию «Лучший певец года»

Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
REGNUM 02:40
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости вчера в 08:20
Киберспорт

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Игромания.ру 14:00
Авто

В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Московский Комсомолец 04:34
Кино

Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Sibnet Новости 09 января в 23:20
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Общество

Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете

РИА Новости 12:57
Футбол

«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

Газета.Ru 15:48
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Армия и оружие

Минобороны России получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Актуальные Новости 09 января в 04:15
Происшествия

К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Росбалт 11:30
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Футбол

АЕК потерпел первое поражение при Каррере

В матче 18-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, проиграл в гостях ПАОК.
Sport24.ru 14:28
Политика

Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Rambler News Service 13:14
Общество

Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Футбол

Куман отказался возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ответил отказом на предложение возглавить «Барселону».
Евро-футбол.ру 13:37
Космос

В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты

Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Газета Кемерова 10 января в 09:47
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
Вести.Ru 15:47
Происшествия

Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

РИА Новости 13:18
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 09 января в 07:14
Политика

Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
Российская газета 12:36
Политика

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
НТВ 06:26
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Bimru.ru 04:56
Культура

Церемония вручения «Оскара» вновь пройдет без ведущего

Газета.Ru 09 января в 03:05
Единоборства

Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями

RT на русском 15:37
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.
REGNUM 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное