Общество
Газета.RuСистему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета". Глава Министерства просвещения Ольга Васильева рассказала о разработке правительством поправок для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
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Ольга Васильева: Работа над обновленными Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) шла более полутора лет.Российская газета09:40
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Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Культура
Димаш получил китайскую премию «Лучший певец года»
Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Киберспорт
Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января
Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата РФ проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Армия и оружие
Минобороны России получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
Происшествия
К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками
Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Футбол
АЕК потерпел первое поражение при Каррере
В матче 18-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, проиграл в гостях ПАОК.
Политика
Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу
Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Общество
Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Футбол
Куман отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ответил отказом на предложение возглавить «Барселону».
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Кино
«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»
Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.
Происшествия
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Культура
Церемония вручения «Оскара» вновь пройдет без ведущего
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Серьезная коммунальная авария произошла в Петербурге вечером в воскресенье, 12 января.