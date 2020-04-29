Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruВ России изменятся правила карточных переводов

В России с 1 мая изменятся правила перевода денег с карты на карту. С этого дня устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.
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Переводы по номеру телефона стали бесплатными

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В России меняются правила перевода денег с карты на карту

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В России изменятся правила карточных переводов

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С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

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Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
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Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»

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ФРС сохранила базовую процентную ставку

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ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
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Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил редсмертную записку.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

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Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Где деньги, Фрэнк?

Ну а самое смешное заключается в том, что в общих чертах вся эта история - совсем не выдуманная, а её сценаристом выступил Майк Маковски, который в то время, в начале нулевых, как раз в этой самой школе и учился.
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Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

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