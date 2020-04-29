Экономика
Kazanfirst.ruВ России изменятся правила карточных переводов
В России с 1 мая изменятся правила перевода денег с карты на карту. С этого дня устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами. Об этом говорится на сайте Центробанка РФ.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Технологии
Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян
Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
Astera 17:34
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Кино
Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»
ИА Красная Весна 13:56
Политика
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но нужно выполнить режим самоизоляции - Песков.
ТАСС 18:13
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Общество
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
Lenta.ru 17:48
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского ГИБДД
Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил редсмертную записку.
РЕН ТВ 18:05
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Кино
Где деньги, Фрэнк?
Ну а самое смешное заключается в том, что в общих чертах вся эта история - совсем не выдуманная, а её сценаристом выступил Майк Маковски, который в то время, в начале нулевых, как раз в этой самой школе и учился.
Российская газета 13:59
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Армия и оружие
Призывные комиссии начнут работать в России с 12 мая
«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая», — сказал глава Минобороны РФ.
ФАН 12:00
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00