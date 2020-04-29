Экономика
Капитал страныВ России изменятся правила переводов с карты на карту
Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Более 70 медиков в России умерли от коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:44
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
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Даниил Квят: В Red Bull я привык к прессингу
F1news.ru 04:02
Политика
Лавров: РФ огорчают попытки Запада предъявить претензии Китаю
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию огорчают попытки некоторых стран Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на Китай.
News.ru 10:29
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Авто
Hyundai Elantra получит спортивную версию N Line
Хотя точной информации о составе модели пока нет, эксперты полагают, что новый Hyundai Elantra N Line получит 1,4-литровый мотор с 204 л. с. и либо механическую 6-ступенчатую коробку передач, либо автоматическую 7-ступенчатую.
Вечерний курьер вчера в 14:59
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Происшествия
В Курской области ищут пропавшего 4-летнего ребенка
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области, 14:50 на телефон спасателей поступило сообщение о том, что в селе Большое Долженково Октябрьского района пропал несовершеннолетний ребёнок.
Курская правда 09:42
Армия и оружие
У американских военных заметили уникальную российскую военную технику
У американских военных заметили уникальное российское вооружение. Так называется публикация издания Avia.pro.
Вечерний курьер 09:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Здоровье
Ограничительные меры в Саратовской области будут продлены после 1 мая
Напомним, на утро 29 апреля в Саратовской области зафиксировано 392 случая коронавируса, заболеваемость составляет 16,06 на 100 тысяч населения (65-е место по заболеваемости в РФ).
Регион 64 10:21
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Гаджеты
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году
Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
Дни24 08:02
Шоу-бизнес
Победительница «Голос. Дети» ответила на обвинения в подкупе голосов
Многие зрители возмутились финалом седьмого сезона, посчитав, что голосование было нечестным.
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