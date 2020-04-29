Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.

В России изменятся правила переводов с карты на карту

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Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 110

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Общество МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17 Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Политика Лавров: РФ огорчают попытки Запада предъявить претензии Китаю Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию огорчают попытки некоторых стран Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на Китай.

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Здоровье Ограничительные меры в Саратовской области будут продлены после 1 мая Напомним, на утро 29 апреля в Саратовской области зафиксировано 392 случая коронавируса, заболеваемость составляет 16,06 на 100 тысяч населения (65-е место по заболеваемости в РФ). 1

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