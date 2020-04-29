Экономика

Капитал страныКапитал страныВ России изменятся правила переводов с карты на карту

Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.
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Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей

Газета.Ru00:35

Переводы до 100 тыс. в Системе быстрых платежей стали бесплатными

РЕН ТВ00:28

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тыс рублей в СБП

ПРАЙМ00:00

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество

В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Назван самый полезный способ приготовления кофе

РИА Новости вчера в 20:10
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Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
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Происшествия

Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД

Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05
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Общество

В Самарской области введут масочный режим с 1 мая

С 1 мая в Самарской области начнет действовать масочный режим.
РБК вчера в 12:17
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Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда вчера в 11:10
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии

О начале съемок фильма о жертвах домашнего насилии рассказала блоггерша, писательница одна из основательниц движения против бытового насилия в России "Я не хотела умирать" Александра Митрошина.
DixiNews вчера в 12:57
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Общество

Владимир Егоров освобожден от должности министра образования Якутии

Владимир Егоров освобождён от должности министра образования и науки Якутии в связи с переходом на другую работу.
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Культура

Умер индийский актер Риши Капур

Актер Риши Капур, один из сыновей знаменитого актёра и режиссёра Раджа Капура, скончался в Индии в возрасте 68 лет.
РИА Новости 01:59
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
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Политика

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК вчера в 19:53
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
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Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
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Здоровье

Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления

Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус.
Gazeta.SPb 01:40
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Наука

Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК

В результате исследователи Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме (Нидерланды) под руководством Мохсена Ганбари изучили влияние кофе на определенные эпигенетические маркеры, а именно химические метки на ДНК.
ToDay News Ufa вчера в 13:04
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Общество

В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
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Общество

В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

В Госдуме предложили амнистировать россиян по легким статьям КоАП

Депутаты Госдумы предложили впервые амнистировать граждан по легким статьям Кодекса административных правонарушений.
Московский Комсомолец 01:33
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