Экономика
Капитал страныВ России изменятся правила переводов с карты на карту
Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Известия вчера в 12:22
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Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
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Комсомольская правда вчера в 11:10
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Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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О начале съемок фильма о жертвах домашнего насилии рассказала блоггерша, писательница одна из основательниц движения против бытового насилия в России "Я не хотела умирать" Александра Митрошина.
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Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Актер Риши Капур, один из сыновей знаменитого актёра и режиссёра Раджа Капура, скончался в Индии в возрасте 68 лет.
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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
Политика
Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу
Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК вчера в 19:53
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
Здоровье
Коронавирус может оставаться в легких даже после выздоровления
Даже после прохождения лечения и полнейшего выздоровления, пациент может сохранять в себе вирус.
Gazeta.SPb 01:40
Наука
Кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК
В результате исследователи Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме (Нидерланды) под руководством Мохсена Ганбари изучили влияние кофе на определенные эпигенетические маркеры, а именно химические метки на ДНК.
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В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
Минфин разрешит пивоварам производить антисептики
Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
В Госдуме предложили амнистировать россиян по легким статьям КоАП
Депутаты Госдумы предложили впервые амнистировать граждан по легким статьям Кодекса административных правонарушений.
Московский Комсомолец 01:33