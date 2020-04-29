Экономика

Капитал страныКапитал страныВ России изменятся правила переводов с карты на карту

Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.
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Переводы по номеру телефона стали бесплатными

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В России изменятся правила карточных переводов

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РБК08:10

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

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