Экономика
Капитал страныВ России изменятся правила переводов с карты на карту
Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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По словам Бритко, в регионах зафиксированы очаги заболевания в медучреждениях, из-за которых число зараженных коронавирусом медиков растет.
ТагилСити.ру 09:52
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Известия вчера в 10:48
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США не исключают голода в КНДР из-за пандемии
США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
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Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru 15:18
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Песков счел невозможным назвать дату окончания эпидемии
Песков ответил, что в Кремле исходят из четкого понимания, что предсказать дату окончания эпидемии невозможно.
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Общество
Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом
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Коммерсантъ 12:20
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Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
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Немецкие врачи фотографируются голыми в знак протеста
Rusvesna.su 08:54
Происшествия
В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями
В Татарстане местная жительница увела своих детей в лес и кормила их листьями. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Политика
Премьер Чехии оценил необходимость выдворения посла России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла, пишет ФАН.
Пятый канал 00:17
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
Газета.Ru 16:56
Общество
Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев
Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Экономика
«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы
Китайская логистическая компания Cainiao Network («дочка» Alibaba Group) планирует организовать сотрудничество с российскими пассажирскими авиакомпаниями, рассказал РБК источник среди крупнейших перевозчиков.
РБК 17:02
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Происшествия
Вице-спикер армянского парламента подрался с противниками Пашиняна
Драка между вице-спикером парламента Армении Аленом Симоняном и членами общественно-политической организации "Адеквад" произошла вечером в среду в Ереване.
Интерфакс 10:19
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
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Кино
Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет
Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
Ревизор.ру 11:29
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия 27 апреля в 15:21
Футбол
Директор «Чертаново» считает, что в РПЛ может играть 20 клубов
Ларин отметил, что видел вариант с увеличением числа участников в РПЛ до 18 клубов, но считает, что команд может быть и больше – 20.
ProstoProSport 16:34
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44