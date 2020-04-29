Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии.

В России изменятся правила переводов с карты на карту

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