Экономика
Знамя труда (Сланцы)В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит. Начисленные средства вернутся из банка в ПФР. Впрочем, у россиян пенсионного возраста остаётся выбор: получать деньги как на карту, так и на сберкнижку либо на почте.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.Солидарность17 февраля в 07:09
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«Когда я стал возмущаться, меня просто послали»: Пенсионный ультиматум для России разозлил экономиста
Царьград18 февраля в 00:24
«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров
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