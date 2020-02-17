с чего всё началось

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит. Начисленные средства вернутся из банка в ПФР. Впрочем, у россиян пенсионного возраста остаётся выбор: получать деньги как на карту, так и на сберкнижку либо на почте.

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

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