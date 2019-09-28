Общество
BFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
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Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Космос
Брэд Питт получил комплимент из космоса
НАСА транслировало сеанс прямой линии астронавта Ника Хейга и актера Брэда Питта, сыгравшего главную роль в фильме "К звездам", сообщает Ридус.
РЕН ТВ 14:52
Авто
Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из России
Как выяснили у официальных дилеров бренда журналисты «Ведомостей», Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из РФ.
Tvoe-avto.com 15:36
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 15:32
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Кино
Шварценеггера не омолодили для нового «Терминатора»
Новый фильм по известной серии «Терминатор» станет продолжением первых двух лент. Российская премьера состоится 31 октября этого года.
МИР 24 15:30
Политика
Россия, Турция и Иран сделали заявление по израильским ударам в Сирии
Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.
REGNUM 15:34
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Культура
Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
ТК Звезда 14 сентября в 02:42
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Политика
Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина»
Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.
Pravda.Ru 11:27
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой
Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.
7Дней.ру 10:30
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Армия и оружие
Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
ТК Звезда 07:22
Экономика
Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Политика
Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус вчера в 10:00
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com вчера в 15:44