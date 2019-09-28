Общество
BFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
Читать в источнике
Оценить314
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Здоровье
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Здоровье
В Еврейской автономной области начали готовить мастеров ЖКХ
В техническом колледже города Облучье открылась программа подготовки мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:16
Энергетика
Идеальный шторм: чем закончится ралли на рынке нефти
Хороший стимул для роста Напряженность на Ближнем Востоке выгодна для Саудовской Аравии в текущих условиях, поскольку низкие цены на нефть формировали отрицательное сальдо бюджета королевства, а сокращение добычи в рамках ОПЕК + и санкции США против Ирана не дают ощутимого эффекта, но вероятность полномасштабной войны все же крайне мала, полагают опрошенные "Ридусом" эксперты.
Ридус 17:07
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Театры
Пассажиры самолетов смогут увидеть тверскую «Пустоту»
Спектакль Тверского ТЮЗа вошел в список спектаклей, которые показывают на борту самолетов авиакомпании «Россия».
Tverigrad.ru 07:00
Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Коммерсантъ 15:17
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru 17:35
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда
Телепрограмма 11:04
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Кино
Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети
Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
Культуромания 01:42
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Происшествия
В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе
Российский турист, который в Турции получил травмы во время полета на парашюте, умер в больнице.
Вести.Ru 11:52