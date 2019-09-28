Общество

BFM.ruBFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
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C 1 октября в России изменятся правила выхода в отпуск

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AmurMedia.ruвчера в 06:20

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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
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