Общество
BFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
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Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:04
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей для шпионажа
Политическая Экспертиза 14 сентября в 22:15
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Футбол
Рашид Рахимов: «Судья очень хорошо контролировал игру»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2). — Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе.
Спорт-Экспресс 15:36
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма 04:44
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Единоборства
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Политика
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Кино
Скончался народный артист Юрий Колычев
В своей квартире умер народный артист РСФСР Юрий Колычев, ему было 90 лет, об этом сообщает РЕН-ТВ.
Мойка78 05:32
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23