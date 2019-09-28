Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.

В России изменятся правила ухода в отпуск

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