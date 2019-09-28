Общество
BFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика
Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ
Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
РЕН ТВ 11:49
Гаджеты
Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября
В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.
Astera 07:11
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Единоборства
Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
Sportbox.RU 10:12
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Политика
Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону
Новый кабинет министров Украины создал проект бюджета страны на 2020 год, в который вложил $9,9 млрд на расходы на безопасность и оборону, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Газета.Ru 12:29
Единоборства
Назначена дата боя Емельяненко и Кокляева
Сегодня, 16 сентября, стали известны дата и место проведения боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и южноуральским стронгменом Михаилом Кокляевым.
Первый областной 10:08
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Культура
Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой
Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.
Петербургский дневник 02:33
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat
Inc. Russia 10:57
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58