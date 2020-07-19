Еще одна проблема связана с самим понятием - "аварийное жилье". Например, в Астрахани много домов, которые не являются формально аварийными, но жить в них уже давно тяжело.

с чего всё началось

По мне - это вообще сегодня самая большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое - это и есть аварийное жилье. Нечего их делить.

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

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