Общество

ИзвестияИзвестияВ России изменятся правила выселения из аварийного жилья

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Читать в источнике
Комментировать6
Сергей Степашин
По мне - это вообще сегодня самая большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое - это и есть аварийное жилье. Нечего их делить.
— Сергей Степашин, российский политикСаратов 24 07:27
с чего всё началось

В правила выселения из аварийных домов готовят важные поправки

Еще одна проблема связана с самим понятием - "аварийное жилье". Например, в Астрахани много домов, которые не являются формально аварийными, но жить в них уже давно тяжело.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

Известия11:55

В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья

РЕН ТВ12:32

В России будут сносить аварийные дома, даже если жильцы против

URA.Ru12:11

Решено изменить правила выселения из аварийного жилья

ИА Красная Весна13:06

В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья

Взгляд.ру13:38

РГ: в правила выселения из аварийных домов внесут поправки

Аргументы и Факты05:31

В правила выселения из аварийных домов готовят важные поправки

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

ТАСС Наука 18:04
20
Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Lenta.ru 08:42
305
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Российская газета 20:26
40
Общество

Стивен Сигал посетит озеро Байкал

Голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал 20 июля приедет в республику Бурятия, чтобы посетить озеро Байкал, сообщалось 19 июля на сайте республиканского правительства.
ИрСити 20:00
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

НТВ 08:15
10
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
524
Политика

Демократы требуют расследовать применение силы при разгоне митингов

Председатели-демократы трех комитетов в Палате представителей Конгресса США в воскресенье, 19 июля, потребовали проведения расследования об использования вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и в Вашингтоне.
Известия 19:30
Наука

В Сингапуре создали робота, способного осязать предметы

UfaTime.ru 10:22
8
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2,4K
Экономика

Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года.
Газета.Ru 19:37
2
Политика

Эрдоган лично примет участие в первом намазе в Святой Софии

Газета.Ru 15:36
27
Общество

Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Новый остров в Арктике обнаружили российские школьники на основе обработки спутниковых снимков, сообщается 14 июля на сайте Русского географического общества (РГО).
ИА Красная Весна 16:08
4
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
10
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском вчера в 04:49
5,5K
Армия и оружие

WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
379
Экономика

Марина Оргеева предложила субъектам федерации калининградский опыт

В Калининграде сегодня, 17 июля 2020 года, председатель областной думы Марина Оргеева в дистанционном режиме приняла участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации.
Message ru 17 июля в 12:12
Политика

ВККС одобрила отставку двух зампредов Верховного суда России

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку зампредов Верховного суда России Олега Свириденко и Василия Нечаева.
РЕН ТВ 17 июля в 06:31
178
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
1
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
43
Происшествия

В Новосибирске задержан экс-глава «Винапа» Олег Яровой

В новосибирских СМИ прошла информация о том, что правоохранительными органами был задержан бывший председатель совета директоров компании «Винап» Олег Яровой, который также работал в руководстве завода «Экран» и компании «РАТМ».
Новая Сибирь 13:03
12
Общество

Девять липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ЕГЭ по русскому языку 6 июля написали 4736 выпускников Липецкой области.
Gorod48 05:50
2
Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове вчера в 19:08
63
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
143
Авто

Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat

Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
2
Футбол

Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Единоборства

Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса

Bookmaker-ratings.ru 00:36
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru 06:31
2,6K
Авто

В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%

По итогам первых шести месяцев 2020 года показатель рухнул на 34,9%. С начала года в России выпущено 510 тысяч, в июне объем выпуска составил 104 тысяч легковых автомобилей.
Evo-rus.com 17 июля в 08:57
12
Технологии

Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России

Рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, но имеет хорошие перспективы.
Телеканал 360° 20:35
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 17 июля в 01:27
7,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степашин Сергей Вадимович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. В 1999 году непродолжительное время возглавлял правительство России. Второй и последний директор Федеральной службы контрразведки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное