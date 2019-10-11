Химкинский городской суд приговорил к семи с половиной годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую обвиняли в контрабанде (пункт «в» части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), сообщил «Медиазоне» адвокат Александр Тайц.

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Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима. Ее признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Тайца.

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