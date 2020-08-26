В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных
Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
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Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости07:18
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Российская газета08:21