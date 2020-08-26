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РИА Новости
РИА Новости

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости07:18
Подробнее о событии
Российская газета

Во время испытаний вакцины проверят вторичный иммунитет к COVID-19 после прививки

Российская газета08:21
Известия

Центр имени Гамалеи заявил о ненужности допанализов перед вакцинацией от COVID-19

Известия07:42
Газета.Ru

В центре Гамалеи пояснили, нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19

Газета.Ru07:35
News.ru

В центре Гамалеи рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса

News.ru07:45
Говорит Москва

Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19

Говорит Москва07:15
RT на русском

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

RT на русском08:04
РИА Новости

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

РИА Новости07:27

Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru06:57

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

Как отмечает издание, подобные опасения возникли после того, как в центральном районе Монголии выявили три новых случая инфицирования, а власти страны объявили, что теперь 17 из 21 монгольского региона находятся в зоне риска дальнейшего распространения чумы.
Lenta.ru08:26

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Минздрав Омской области удалил письмо медиков в адрес штаба Навального

Открытое письмо омских медиков в адрес сторонников оппозиционера Алексея Навального было удалено 26 августа из официальной группы министерства здравоохранения Омской области в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна06:43
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Клишас оценил идею расширить полномочия Госсовета

Согласно новым положениям Конституции, глава государства формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
Парламентская газета07:19
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