Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.

с чего всё началось

В среднем стоимость за 1 кВт.ч должна составить 3,4 рубля В 2021 году в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, инициатором которой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В России к 2021 году могут выровнять тарифы на электроэнергию

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