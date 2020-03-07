Экономика
Союзное ВечеВ России к 2021 году могут выровнять тарифы на электроэнергию
В среднем стоимость за 1 кВт.ч должна составить 3,4 рубля В 2021 году в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, инициатором которой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.Известия04 марта в 16:01
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