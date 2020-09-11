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Газета.Ru
Газета.Ru

В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии, который подготовило ведомство.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53
REGNUM

В России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

REGNUM01:22
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

РБК17:00

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
РИА Новости03:57
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

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Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
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Evo-rus.comвчера в 07:48
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Андронов: «Украинцу Малиновскому из-за перехода россиянина Миранчука предлагают покинуть „Аталанту“. Это подло»

Спортивные комментаторы Алексей Андронов и Александр Шмурнов обсудили переход футболиста сборной России Алексея Миранчука в «Аталанту», за которую играет украинец Руслан Малиновский.
Sport24.ru18:47