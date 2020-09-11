В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
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Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии, который подготовило ведомство.В источнике
С чего всё началось
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
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