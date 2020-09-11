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Газета.Ru
Газета.Ru

В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии, который подготовило ведомство.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В РФ обсуждают вопрос о введении бесплатного проезда в транспорте

РЕН ТВ07:47
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
РИА Новости

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

РИА Новости06:24
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

РБК17:00

Тедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно шансов Александра Кокорина принять участие в матче против ЦСКА, а также рассказал о вероятности ухода из клуба защитников Самюэля Жиго и Ильи Кутепова.
Тедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКА
Российская газета07:46

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБКвчера в 02:55
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,5K

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
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