Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

с чего всё началось

«С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий», – предупредил он, пояснив, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов МСП. Эти сведения публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса.

В России к августу может закрыться до миллиона предприятий

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