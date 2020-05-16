Экономика
Татар-информВ России к августу может закрыться до миллиона предприятий
«С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий», – предупредил он, пояснив, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов МСП. Эти сведения публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить395
с чего всё началось
Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».Известия15 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело вчера в 10:07
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Взгляд.ру 05:49
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Политика
Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США
Ранее глава Госдепартамента Майкл Помпео рассказал о поставках аппаратов ИВЛ и тестов на коронавирус в Россию.
Lenta.ru 06:16
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Россияне подали 7 млн заявлений на единовременные выплаты на детей
За шесть дней россияне подали через единый портал госуслуг более 7 млн заявлений на единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет.
РБК 04:44
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Здоровье
«КАМАЗ» перевел сотрудников с COVID-19 из инфекционки в свой госпиталь
Как сообщил Chelny-biz.ru руководитель пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев, на данный момент зарегистрировано 33 подтвержденных случая заражения COVID-19 среди сотрудников компании.
Chelny-biz.ru 05:52
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Культура
Любовь за кулисами и ангел на сцене: выпуск шоу «Танцы со звездами» был насыщен событиями
Самой большой интригой стала новость о том, что Екатерина Варнава нашла за кулисами шоу свою любовь.
Телепрограмма 04:52
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс вчера в 04:41
Общество
Названо условие снятия запрета на привычные прогулки из-за коронавируса
Условие снятия запрета назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.
Lenta.ru 06:11
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
СК начал проверки в 19 регионах из-за нарушений по выплатам медикам
В 19 российских регионах проходят доследственные проверки из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 04:46
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек
Екатеринбург, 18 мая 2020, 11:13 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:13
Общество
Россию и Китай могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» в Чехии
Компании из России и Китая, которые подали заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, могут отстранить от конкурса.
ФАН вчера в 10:56
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45