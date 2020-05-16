Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

с чего всё началось

До августа в России может закрыться миллион предприятий — это, по разным подсчётам, от 15% до 25% рынка. Убытки вызваны ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Опору России", "Деловую Россию", а также Торгово-промышленную палату.

До августа в России может закрыться миллион предприятий

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