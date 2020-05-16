Экономика

Piter.tvPiter.tvДо августа в России может закрыться миллион предприятий

До августа в России может закрыться миллион предприятий — это, по разным подсчётам, от 15% до 25% рынка. Убытки вызваны ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Опору России", "Деловую Россию", а также Торгово-промышленную палату.
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с чего всё началось

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Миллион субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет вынужден прекратить деятельность до августа 2020 года. Таким прогнозом поделились с «Известиями» российские бизнес-объединения — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».
Известия15 мая в 17:01

Подробнее о событии

До миллиона фирм малого и среднего бизнеса могут закрыться в России

ИА Красная Весна16 мая в 15:36

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

Lenta.ru15 мая в 20:09

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

РИА Новости15 мая в 18:34

«Известия»: около 1 млн субъектов МСП может закрыться в России до августа

ТАСС15 мая в 19:51

Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа

Московский Комсомолец15 мая в 19:59

Эксперты предположили, сколько предприятий закроется в РФ к осени

РЕН ТВ15 мая в 17:42

Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний

Известия15 мая в 17:01
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Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Хоккей

Последнее золото для сборной СССР. Ирбе помог выиграть стране, которую не любил

После ЧМ-1990 был ещё последний, «дембельский» аккорд на чемпионате мира 1991 года в Финляндии, но на том турнире наша команда стала лишь третьей, уступив золото Швеции, а серебро — Канаде.
Чемпионат 03:30
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Политика

На Украине экс-министр обвинил РФ в «энергетической экспансии»

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков опасается, что Россия намерена осуществить экспансию на энергетический рынок страны с помощью дешевого электричества.
РЕН ТВ 00:47
4
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
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Экономика

Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»

В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,2K
Общество

В России за сутки выявили 8926 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавируса нового типа в 81 регионе - у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни.
Газета.Ru 05:22
32
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
2,3K
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву

Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета вчера в 02:56
1
Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
1,1K
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
1
Кино

Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
15
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
64
Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс вчера в 04:41
116
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ

RuNews24.ru вчера в 20:02
5
Шоу-бизнес

Богомолов снял Собчак в образе старухи в новом сериале

Суть сериала Богомолова заключается в том, что актеры играют роли персонажей, которые общаются между собой посредством видеочата.
RuNews24.ru 04:14
18
Общество

В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

RT на русском 05:18
222
Происшествия

На Южном Урале скончались еще пять пациентов с COVID-19

За выходные в Челябинской области умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Российская газета 02:47
27
Здоровье

Глава Краснодара рассказал об этапах ослабления режима карантина в городе

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил на городском оперативном штабе о том, как поэтапно будет ослабляться режим карантина в краевом центре.
Коммерсантъ Краснодар 04:27
Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
164
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,2K
Происшествия

В дома Невского района Петербурга вернулось электричество

REGNUM 03:55
6
Политика

Живущего в Киеве российского юмориста разозлил вопрос о Крыме

Российский юморист, актер, телеведущий и экс-капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко заявил, что, несмотря на достаточно сложные отношения между Москвой и Киевом, обычные люди (русские и украинцы) продолжают общаться.
Российская газета вчера в 22:20
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
943
Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
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Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
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