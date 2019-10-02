Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров. Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК. По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно.
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Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира.
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