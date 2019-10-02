Общество
Gazeta.SPbВ России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов
Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров. Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК. По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно.
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Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Наука
В процессе эволюции появился женский оргазм
Оргазм не требуется для успешной овуляции у женщин, но столь сложный механизм появиться случайно не мог, считают ученые.
МедиаПоток вчера в 09:30
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала Билану замечание
Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
GreatLove 04:48
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Происшествия
Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение
Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Известия 06:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Происшествия
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой
Российская газета 02:25
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Спорт
Мария Ласицкене не отдала высоту
Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Политика
Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму
Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».
Ридус вчера в 17:17
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus
Ранее сообщалось, что первый по-настоящему флагманский смартфон Realme будет создан на Snapdragon 855, но представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что в аппарате будет установлено более производительное решение — Snapdragon 855 Plus.
Astera 30 сентября в 15:36
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru 30 сентября в 11:03